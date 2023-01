Ciney : il crée sa marque de smartphones reconditionnés

Au repair corner du magasin situé à Ciney, Richard Pouleur, micro-soudeur, soigne les petits malades électroniques déposés par leurs propriétaires le temps de l’opération. Mais là n’est pas son plus important laboratoire. À l’étage, il bénéficie d’une salle où, le plus clair de son temps, il s’attelle au reconditionnement d’appareils que l’on croyait morts. En sept mois, près de 700 appareils remis en état ont été vendus au magasin.

On doit cette évolution au patron de l’enseigne, Christian Reelaers. S’il s’est lancé dans l’aventure du reconditionnement, c’est qu’il y voit d’abord un intérêt environnemental fort. "Tout ceci est basé sur un savoir-faire belge, wallon, local. On supprime une multitude d’intermédiaires. Ça permet de donner au client un produit dont il connaît l’origine.", témoigne-t-il.

Les mentalités changent

Les téléphones proviennent soit de fournisseurs, soit de particuliers venus en magasin. "Les clients peuvent recevoir un bon d’achat. On peut aussi leur racheter leur appareil s’il correspond à la norme avec laquelle on travaille. Attention, on ne reprend pas que les marques Apple ou Samsung."

Certains produits ne sont pas réparables. Pour autant, les pièces encore en bon état sont préservées, les autres sont envoyées à des sociétés spécialisées dans le recyclage.

En magasin, on constate l’intérêt du client pour les produits reconditionnés. Selon le gérant de Lugway, un changement de mentalité est en train de s’opérer. D’une part, le consommateur se soucie davantage de son empreinte écologique. D’autre part, il s’aperçoit qu’il peut acheter de la qualité pour un budget réduit. "Certains jours, on vend 80% de produits reconditionné pour 20% de produits neufs", observe Christian Reelaers.

Il estime également que le retour client est nettement meilleur avec ses appareils reconditionnés qu’avec du neuf. Mettre un visage sur la fabrication d’un produit aussi dépersonnalisé qu’un smartphone, ça change tout. Par la même occasion, ça incite le consommateur à prendre davantage soin de son téléphone.

Bientôt en ligne

L’autre avantage d’un reconditionnement en circuit-court, c’est qu’en cas de problème, les employés réparent directement sur place. Pas besoin d’attendre trois semaines, le temps que le produit fasse trois fois le tour de la terre !

L’intérêt économique pour le vendeur est considérable aussi. "Vendre un iPhone neuf, c’est une marge de 4%. Le reconditionné, c’est notre propre marge. Sans les intermédiaires, on récupère la mainmise. C’est une force !", atteste le gérant. Un cercle vertueux opère car au plus le vendeur a de la marge, au plus il peut être pointu sur la qualité du produit.

Fort de son succès à Ciney, Lugway ouvrira prochainement sa boutique en ligne. À long terme, il n’est pas exclu qu’une antenne de produits reconditionnés s’ouvre dans une autre ville.