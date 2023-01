Condroz namurois : toujours plus d’éoliennes, un nouveau projet de parc sur Ciney et Yvoir

Ce parc se trouverait face à celui de Salazine, à proximité de l’aire de repos donc, direction Luxembourg, le long de l’E411, et, à hauteur de Sovet, direction Bruxelles. Hauteur prévue des machines: 180 m. C’est dire si elles seront visibles de loin. Et aussi qu’elles donneront certainement deux fois plus le tournis aux habitants déjà sous le coup de telles machines.

une carte qui en dit long ©EdA

L’effet stroboscopique est réel quand il fait beau. Ce n’était pas le cas, hier, mais les petits clips vidéo montrés et réalisés par Manuel Van Eyll, un habitant des hauteurs de Senenne-Ciney, en étaient la preuve. Avec un Spontinois très inquiet de ce projet également, Amaury Charlier, ils ont mis en route, la semaine dernière (après avoir vu, par hasard, dans le bois près du milieu du monde, les affiches jaunes du service urbanisme d’Yvoir annoncer l’enquête publique) une opposition appelée Stop éoliennes Spontin, déjà forte de 130 membres. Réussiront-ils la manœuvre comme l’ont réussie, récemment, les opposants au parc de Celles-Foy-Notre-Dame, pas très éloigné, ainsi qu’au parc prévu au Fau Monin, à Ciney ? Attendons de connaître ce que l’enquête publique aura moissonné d’ici le 9 février, date de sa fin.

La parole aux communes

Que vont faire les communes ? Celle de Ciney qui ne voulait pas des éoliennes du Fau Monin après avoir réalisé un test ballon concluant. Va-t-elle concourir, néanmoins, à accepter ce nouveau projet ? Difficile à dire. L’échevin Milcamps, selon les dires des deux compères ayant mis en branle l’opposition du présent parc, ne le contestait pas puis est revenu sur son avis, devant la poussée de Cinaciens, face à un autre parc de quatre éoliennes, côté Sovet.

Du côté de Hamois, c’est clair, par contre, on ne veut pas d’éolienne. La commune n’a jamais avalé les éoliennes et l’exemple de Pessoux lui est resté au travers de la gorge. À Yvoir, les éoliennes ne semblent pas gêner le bourgmestre, Patrick Evrard. Il serait même candidat au nouveau parc si le constructeur participe au financement du contournement de Spontin afin que les camions venant de la carrière de Leffe puissent aller, au moyen d’une bretelle, directement à l’autoroute. À Assesse, on reste silencieux. À Dinant, le bourgmestre, Thierry Bodlet ne rejette pas les éoliennes, mais il fera attention au respect des habitants et des paysages.

Pour en revenir aux opposants du parc éolien en projet, ils ne sont pas contre les éoliennes mais vu le nombre de parcs qui les environnent, c’est-à-dire, une bonne trentaine, ils souhaiteraient que l’entreprise change de cap…