Revue du cercle historique de Ciney: la reine d’Angleterre, le père de Ciney Expo et les fleurs Marchand

Autre personnalité mise à l’honneur: Joseph Laloux, le père de Ciney Expo. Un organisateur hors pair, dit de lui Philippe Detinne. Dorinnois devenu Cinacien, Joseph aura 91 ans le 25 janvier prochain, et est comptable de profession. Son épouse a tenu un commerce de cadeaux et listes de mariage, dans le quartier de la gare… dont son époux fut le président des commerçants avant de prendre la présidence de la chambre de commerce et de créer le club des entreprises. Deux fois président du Kiwanis Charlemagne Ciney-Dinant, Joseph Laloux fut surtout président-bâtisseur du club de basket de Ciney. Créateur de la double Foire aux Puces de Ciney dont la réputation a passé nos frontières, il a aussi créé une série de manifestations qui reviennent chaque année dans le calendrier de Ciney Expo: Retromoteur, Militaria et autres… dont un petit-fils de Joseph a repris propriété et gestion.

Troisième personnalité, que présente Amand Collard, le président du CHC, le peintre Marcel Dujeux, originaire de Beauraing et qui avait épousé une Givetoise. Le couple a habité Natoye avant de venir s’établir à Ciney. Il n’y demeura que peu de temps. Électricien aux Forges de Ciney, il mourut en octobre 1971 et son épouse retourna à Natoye, en 1973. Musicien à ses heures, dans la société Concordia, de Natoye, il était donc peintre. Son petit-fils, Daniel a offert quelques-unes des toiles de l’excellent paysagiste qu’était son grand-père, au CHC.

La propagande électorale entre 1952 et 1970, soit trois mandatures, fait l’objet d’un papier signé Jean-Pierre Hamblenne. L’auteur a étudié les tracts envoyés par les candidats. De quoi observer l’évolution du nombre de listes en présence, d’une liste unique à cinq, six ans avant les fusions.

Parmi les autres articles, citons la suite de "La vie rurale à Braibant, au début du XXe siècle" et un autre sur le Ciney des années 1880 par Amand Collard. Du même auteur, les lecteurs pourront découvrir Enhet, sa chapelle et St Walhère ainsi qu’un épisode de la vie d’Haversin: la visite de la Reine Élisabeth II d’Angleterre.

De quoi faire un bond dans le temps.