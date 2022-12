Depuis leur lancement en 2017, c’est la première fois que les Féeries du Parc se déroulaient sur deux longs week-ends de cinq jours, du 8 au 12 et du 15 au 19 décembre 2022, au sein du parc Saint-Roch. "Les deux périodes ont vraiment bien fonctionné, avec sans doute un peu plus de monde lors du deuxième week-end. Le premier, on était encore assez proche de la Saint-Nicolas là et donc pas encore vraiment dans les fêtes de fin d’année", commente le bourgmestre Frédéric Deville. Cette nouvelle formule semble avoir conquis les participants et organisateurs. "Elle convient à tout le monde, on va donc la pérenniser", poursuit le bourgmestre.

270 exposants étaient présents pour cette édition. Nonante de plus qu’en 2021. Certains ont pris leurs quartiers dans l’allée des Capucins, d’autres se sont installés au sein même de l’église des Capucins. "D’une manière générale, c’était assez fluide. Évidemment, entre 16h et 19h les jours de forte affluence, c’était un peu plus compliqué de circuler. Mais c’est propre à tous les événements. Le fait d’avoir étendu le marché à l’espace des Capucins a vraiment aéré le site."

Autre point de satisfaction : les retombées pour le centre-ville grâce, notamment, aux Féeries du Centre (qui se terminent le 8 janvier), place Monseu. "Pas mal de visiteurs se sont rendus sur les deux sites et en ont donc profité pour visiter le centre de Ciney. J’ai reçu quelques mails de commerçants différents qui se disaient satisfaits."

La tolérance zéro en matière de stationnement sauvage et la mise en place de navettes de 96 places depuis le parking de Ciney Expo n’ont par ailleurs pas découragé les visiteurs. "Il n’y a eu aucun souci au niveau des navettes sauf ce samedi (17/12) où l’on a été complètement dépassé. On a eu beaucoup de monde en même temps au niveau du parking, ce qui a créé un peu de file. Certaines personnes ont alors fait le choix de se rendre aux Féeries à pied", reconnaît Frédéric Deville. Le nombre de navettes était évolutif en fonction des heures d’affluence estimées. "On commençait avec deux navettes mais les visiteurs sont arrivés plus tôt que ce qu’on avait prévu. On a rectifié le tir dès le lendemain avec quatre navettes dès 13h00. Par contre, les cinq navettes aux heures de pointe étaient suffisantes."

85 P.V. pour mauvais stationnement

Le commissaire de la zone Condroz-Famenne, Jean-Pierre Descy, dresse lui aussi un premier bilan positif de ces Féeries du Parc. "Nous n’avons eu aucun dépannage de véhicule à effectuer", explique-t-il. En matière de stationnement sauvage, 85 procès-verbaux ont été dressés. 65 lors du premier week-end, 20 lors du second. Ces mauvais stationnements concernaient surtout le Sainfoin, et non la Charlemagne (N97), point noir des éditions précédentes, où des barrières NADAR avaient été placées.

Aucune intervention n’a par ailleurs nécessité d’arrestation administrative ou judiciaire. Au sujet de l’agression présumée d’un Dinantais et de son fils, jeudi soir, le commissaire précise que rien n’a été constaté par ses services.