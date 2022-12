D2-D3: une remise générale qui fait toujours débat

Meux était prêt

À Meux, même si cette remise prolonge un peu une trêve plus courte qu’en D3 (la D2 reprend déjà le 7 janvier, une semaine plus tôt qu’en D3 vu la série à 18), la nouvelle ne ravit pas Laurent Gomez. "On ne jouera plus jamais en hiver si ça continue. Notre terrain en herbe est nickel, bien touffu et super entretenu. On prévoyait de le rouler samedi pour casser les dernières petites aspérités. J’ai déjà joué en D2 avec Liège à Virton sur une surface complètement gelée. C’est dommage, nous étions dans une bonne spirale, on visait un 6/6 après Acren pour revenir aux portes du Top 3. Et puis j’espère qu’on ne devra pas rejouer cette journée en semaine."