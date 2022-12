Mourade Mignon: « Pour moi, c’est terminé… »

"J’avais mal au genou depuis un mois et je forçais dessus pour aller jusqu’à la trêve, explique l’ancien Spirou. Je suis finalement allé chez un chirurgien spécialisé lundi à Saint-Trond. Jeudi, il m’a fait passer un scanner car il voyait déjà que le cartilage était abîmé. Deux jours plus tard, le verdict tombait. Il est rude car le cartilage est abîmé, du genou jusqu’au tibia. Pour lui, quoiqu’il arrive, je devrai mettre une prothèse. Et si je continue à jouer, ce sera plus vite que prévu." Abattu, le jeune joueur ira quand même consulter un autre spécialiste. "Je vais avoir le contact via le coach adjoint Mehdi Nejjar, poursuit Mourade. C’est le spécialiste qui opère les joueurs du Standard. J’irai plus pour me donner bonne conscience car dans ma tête, je n’y crois plus de trop."