Saint-Vincent de Paul rejoint les Fééries

Il y a quelques années, Saint-Vincent de Paul Ciney a bénéficié d’un legs, qui a longtemps permis d’aller piocher dans les réserves quand c’était nécessaire. Mais aujourd’hui, la quasi-entièreté de la somme a été utilisée.

Il faut dire que les besoins ont fort augmenté ces derniers temps. "Ils sont beaucoup plus importants qu’avant. Ciney a longtemps été une ville assez cossue, mais je vois la tendance changer. Mon père, qui faisait déjà partie de l’association, s’occupait d’une dizaine de familles. Nous, nous sommes actuellement à 150-200 familles".

Pour tenir une année, l’association a besoin de 30 000€. Grâce aux activités qu’elle organise (concerts etc.) et aux dons qu’elle reçoit, elle parvient à récolter 20 000€ annuellement. Un solde qui n’est donc plus suffisant. "Si on parvenait à récolter 10 000€ au marché de Noël, ce serait vraiment bien !", estime André-Marie Viroux.

Récolte de vivres

Le cheval de bataille de l’association, c’est avant tout la distribution alimentaire. Saint-Vincent de Paul récupère les invendus des grandes surfaces et les dépose directement chez les personnes en demande ou au centre Croix-Rouge, qui propose un service d’épicerie sociale.

Cette période de l’année est également l’occasion d’organiser des récoltes des vivres dans les écoles, l’institut Saint-Joseph et la Providence étant des habitués. "Quand on a le temps, on fait de la sensibilisation et on passe dans les classes. Avec les Fééries, c’est compliqué cette année. Les équipes sont déjà sur les charbons ardents.", note le président. Rien n’empêche toutefois la mobilisation des élèves et des professeurs.

En soutien au CPAS pour l’énergie

Il arrive régulièrement que le CPAS de Ciney fasse appel à Saint-Vincent de Paul pour une aide complémentaire dans les factures d’énergie. Quand elle le peut, l’association apporte bien volontiers son aide, sans jamais donner l’argent en cash. Mais là aussi, ça coince. "Désormais, quand on nous demande une aide, on n’accepte plus qu’au compte-gouttes. On est coincés, obligés de dire aux gens qu’on ne peut pas les aider, regrette le président. Les fééries, ça va nous permettre de nous faire connaître un peu plus" et donc d’accueillir potentiellement de nouveaux donneurs. Humainement aussi, les bénévoles sont bienvenus. On n’est jamais trop aidé.