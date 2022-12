Ciney-Rochefort-Namur: Noël et Viva for Life avec le Lion's

Pour Viva for Live: de Tournai à bertrix

Le Lion national organise également un défi les 17 et 18 décembre prochains au profit de Viva for life: rejoindre, à vélo, Tournai à Bertrix. En utilisant un maximum de routes de réseau de voies lentes et en passant en différents points relais animés par les clubs Lions du district. Soit environ 275 km dont près de la moitié sont sur le territoire de la province de Namur.

Il s’agit donc bien d’une succession de 8 tronçons reliant un Lion’s club à un autre. Ces tronçons sont longs d’une trentaine à une cinquantaine de km. Le but n’est donc pas un défi personnel dans lequel une personne va effectuer les 275 km d’une traite, mais bien d’un défi collectif durant lequel chaque participant (Lions ou autre) roule une ou plusieurs partie(s) du trajet.

Les 17 et 18 décembre, il risque de faire froid ! Cela fait partie du défi tout en pensant que chaque participant roulera pour le mieux-être d’enfants qui n’ont pas la possibilité de bénéficier de chauffage toute la journée. Alors, le Lion national inviter, pour cette raison, de braver la météo incertaine de cette époque de l’année.

Les trajets

Le départ sera donné depuis l’Avenue de l’Esplanade de Tournai le samedi 17 décembre à 9h et l’arrivée prévue à Bertrix le dimanche entre 17h30 et 18h.

Le samedi 17 décembre

Tronçon 1: Tournai > Ville Pommeroeul: 34 km. Départ: 9h – passage estimé entre 10h20 et 11h15.

Tronçon 2: Ville Pommeroeul > Mons (Lago): 26 km. Départ: entre 10h20 et 11h15 – Arrivée estimée entre 11h10 et 12h30.

Tronçon 3: Mons (Lago) > Loverval: 55 km Départ: 12h50 – Arrivée estimée entre 15h et 16h30.

Tronçon 4: Loverval > Namur (Auberge de jeunesse): 49 km. Départ: 16h50 – Arrivée estimée entre 18h50 et 20h.

Le dimanche 18 décembre:

Tronçon 5: Wépion > Ciney: 36 km. Départ: 9h – Arrivée estimée entre 10h25 et 11h25.

Tronçon 6: Ciney > Jemelle: 29 km. Départ: 11h40 – Arrivée estimée entre 12h50 et 13h40.

Tronçon 7: Jemelle > Libramont: 40 km Départ: 14h – Arrivée estimée entre 15h35 et 16h40.

Tronçon 8: Libramont > Bertrix: 15 km. Départ: 17h – Arrivée estimée entre 17h35 et 18h00.

Toutes les infos utiles (adresses, horaires, parcours, lien gpx) seront transmises par courriel à l’ensemble des participants inscrits quelques jours avant le défi.

Le club de Ciney prend en charge l’accueil des cyclistes le dimanche 18 décembre entre 10h et 11h30 sur le site de l’école de l’ex-St Quentin, aujourd’hui EPASC.

Le cas échéant, il est possible de participer au défi soit à vélo, soit par un versement au profit du défi en direct sur le site de Viva for Live (déduction fiscale à partir de 40 €). Lors de l’étape, à Ciney, un bar sera ouvert et une petite restauration possible.

Les différents tronçons

Il s’agit des endroits charnières entre les tronçons. C’est à ces points relais que les participants peuvent rentrer ou sortir du défi, chacun roulant le nombre de tronçons souhaités.

Le premier est situé à Tournai, le dernier au Cube Viva for Life à Bertrix.

Le club Lions du coin anime le point relais et proposera un local chauffé équipé de sanitaires, collations ou repas plus conséquents en fonction de l’heure, bar, assistance technique pour les vélos (réparation, gonflage, recharge batteries),.

Les buts principaux de ces points relais sont, d’une part, faire rayonner le défi autour d’eux et, d’autre part, générer des bénéfices complémentaires au profit du défi qui seront reversés directement à Viva for Life.

Le samedi soir, les clubs de Namur organiseront un repas simple et convivial pour les participants de cette belle première journée. Ce repas est évidemment ouvert à tous les accompagnateurs et supporters. Le Lion’s Club a également réservé une soixantaine de lits à l’Auberge de Jeunesse de Wépion pour que tous ceux qui souhaitent suivre le défi sur les deux jours puissent passer une nuit réparatrice.