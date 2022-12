Verschuere a marqué des points à Ciney

Gros volume de jeu

Face à Durbuy, c’est donc côté gauche qu’il a pu fêter un premier match en D3. "Je suis droitier mais cela ne me dérange pas de jouer pied opposé. Je suis assez polyvalent et si je ne suis pas le plus costaud, je donne toujours tout sur un terrain." Une grinta et une détermination qui plaisent à David Maucq. "On me dit souvent que ma qualité première, c’est mon volume de jeu. J’ai de la vitesse et je ne lâche jamais rien."

Passé par le foot-élite de Ciney, Loïc se souviendra de sa première apparition en. Gagner 3-10 en D3, c’est plutôt rare. "On a réussi l’entame de match parfaite, poursuit le Durnalien. C’était important de commencer pied au plancher pour ne pas laisser Durbuy prendre confiance. Le petit bémol, c’est ce relâchement à 0-8 et les deux buts encaissés. On aurait bien aimé garder le zéro derrière. Mais après six matchs sans victoires, chez la lanterne rouge, c’était surtout capital de prendre les trois points. C’est réussi, avec la manière. Et nos attaquants ont pris de la confiance avant Herstal."

Un rendez-vous, dimanche prochain, auquel Loïc pourrait à nouveau participer. "On verra les choix du coach, conclut-il. Mais c’est évident que j’ai envie de continuer avec la D3, surtout quand on y a goûté et que ça s’est bien passé."