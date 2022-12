Aische

Si Meyric Catinus rentre de suspension, il croise Lucien Gauchet, "puni" à son tour pour abus de cartes jaunes. La participation de Gaëtan Joannes au derby contre Couvin est très incertaine. "Il a un orteil tout bleu depuis Onhaye et n’a pas su s’entraîner mardi ", explique Jérôme Patris qui ne comptera plus sur Tanguy Lempereur et Simon Javaux d’ici la trêve. Absent le week-end dernier suite à une élongation, Laurent Dethier essayera de reprendre ce jeudi. Mais il est peu probable qu’il soit apte pour samedi. Dury et Daout restent indisponibles.

Couvin/Mariembourg

Arthur Lebrun et Corentin Delpire reviennent de suspension pour le déplacement à Aische. Un match que manquera Thibaud Hallaert, blessé au mollet. "Le reste du groupe est sélectionnable", précise Fabrice Lebrun qui a envoyé quelques joueurs en manque de rythme jouer avec la P3 cette semaine en amical. Dont Sory Kaba, revenu de blessure le week-end dernier. "On joue de mieux en mieux, je sens que l’état d’esprit est bon et que la volonté d’y arriver est là, insiste le coach fagnard. Maintenant, chaque match est une guerre et on doit aller au combat pour prendre des points."

Onhaye

Les Walhérois retrouveront leur capitaine "FG" Gilain pour le déplacement sur le synthétique de Schaerbeek, samedi. Par contre, concernant Josué Bastin, c’est toujours l’incertitude. "Son genou est encore enflammé mais il pourrait jouer, précise Lionel Brouwaeys. On fera le point jeudi avec lui, il revoyait le spécialiste aujourd’hui (lisez mercredi). J’aimerais pouvoir compter sur lui car on va avoir besoin d’impact et de physique dans les matches qui arrivent."

Poncelet est "out" jusqu’en janvier, plâtré suite à un arrachement osseux au niveau de la malléole. "Lundi, Defresne et Fastrez ont fait l’impasse, ajoute le coach. On verra l’évolution."

Tamines

David Bulfon, Abdou Boukamir et Yacine Gahouchi étaient malades début de semaine et on fait l’impasse sur le premier entraînement, tout comme Valentin Lamort, en formation. "J’espère qu’ils seront rétablis rapidement", précise Tibor Balog qui ne compte pas de suspendu pour la venue de Monceau. À noter que les deux joueurs arrivés au début du championnat du Brésil ne sont pas encore en ordre pour jouer.

Série B

Rochefort

Blessé au genou, Kenni Senga est "out" pour 10 jours minimum. "Il a une petite lésion au ménisque, on en saura plus après l’IRM", souligne Jeffrey Rentmeister. Si Grégory Lazitch est incertain pour la venue de Meix, le coach retrouve par contre Carlos Uhia, de retour de suspension. Il aura aussi bientôt deux joueurs en plus à sa disposition puisque Jérôme Bertrand et Valentin Thomas vont jouer un premier match amical jeudi avec la P2. Et en janvier, ce sont Gilles Bernard et Lucas Geurde qui auront le feu vert pour reprendre les entraînements collectifs.

Ciney

Bonne nouvelle pour David Maucq: Thibaut Otte a rejoué une mi-temps mardi lors de la victoire 7-1 des Cinaciens, en amical, contre une équipe de joueurs pros sans contrat. "Il n’a rien ressenti, il sera donc avec nous dimanche à Durbuy (NDLR: qui évolue sur un terrain à Marche)", précise le coach des Bleus. Un coach qui a aussi apprécié la prestation des deux jeunes Noa Arnauts et Loïc Verschuere. "Ils ont gagné leur place pour ce week-end, ajoute David. Un de deux pourrait même commencer le match."

Malade depuis plusieurs jours, Xavier Bukasa est forfait, tout comme les blessés Benjamin Kersten et Emelin Henrotaux. Nicolas Jadot est suspendu.