Ciney : après 37 ans d'activité, la bouquinerie "Délire de lire" va fermer

Philippe Lebrun ne donne pas encore de date précise, mais la fin de sa célèbre boutique du haut de la rue du Centre est proche. "Je solde, actuellement, et je vends très bien", assure-t-il. En janvier 2023, quand les stocks auront diminué, l’horizon sera plus clair. "Je me suis fait à l’idée de la fermeture, maintenant, confie-t-il. J’ouvrirai peut-être encore un peu, quelques jours par semaine, si c’est nécessaire." Les soldeurs rachèteront le reste.

Il y a trois ans déjà, le libraire avait pris la décision de ne plus vendre de livres neufs pour se consacrer entièrement à la seconde main. "C’était comme une prépension. La commande de neuf est très chronophage, il y a plein de maisons d’éditions, c’est à chaque fois des commandes unitaires et c’est assez laborieux. C’est un métier à part entière", expose-t-il.

Un stock colossal

Les livres qu’il lui reste se comptent par milliers, mais il ne peut pas un nombre exact. "Je dirais 36 000, un peu au hasard", rit-il. Des livres de tout, de rien, de petites et de grandes choses. "Quand on travaille en zone rurale, il faut pouvoir faire de tout. Certains commerçants veulent se spécialiser et faire des magasins de BD ou spécialisés dans l’ésotérisme. Ce n’était pas ce que je voulais et je ne sais pas si ça aurait marché ici", dit Philippe Lebrun.

Bien sûr, c’est avec un brin de mélancolie qu’il mettra la clé sous la porte. On ne balaie pas 37 années de carrière en deux coups de cuillère à pot. "Le contact social, c’est ça qui va me manquer le plus. Certains clients sont devenus des amis, d’autres étaient de simples contacts mais avec lesquels j’ai beaucoup parlé."

Légume du jour

Avec toutes ces années, Philippe Lebrun a pu constituer une bibliothèque d’anecdotes. Il garde surtout en mémoire les titres de livres massacrés. Du genre: "Vous n’auriez pas Légume du jour ?". "Ce ne serait pas plutôt L’Écume des jours ?". Ou encore ces clients téméraires qui cherchent un livre mais ne connaissent que… la couleur de la couverture !

Propriétaire du bâtiment, Philippe Lebrun ne cherche pas activement de repreneur mais reconnaît que si une personne se montre intéressée par l’ensemble, il lui remettra volontiers son commerce.