Un derby pour deux équipes en confiance

Au complet, les Condrusiennes accueillent une formation namuroise qui ne compte que trois défaites. "Boninne est une équipe qui tourne bien depuis plusieurs années avec le même coach et des filles qui se connaissent par cœur, poursuit Fannie. Les automatismes sont là. On devra faire très attention et ne pas baisser l’intensité face à une équipe déterminée qui ne lâche rien durant 40 minutes."

Fannie se méfie principalement du collectif boninnois "même s’il y a quelques joueuses clés à contenir, comme Pauline Compère, le moteur offensif de cette équipe", conclut la coach.

Le Trequesser blessée

Dans une bonne dynamique également, les Boninnoises de David Roussaux se déplaceront dans la capitale du Condroz sans Mélanie Le Trequesser, blessée au genou. "Elle doit passer des examens mais il y a une suspicion pour le ménisque, précise son coach. Je devrais pouvoir compter sur le reste de l’effectif. Par contre, Romane Lemaire qui fait la passerelle R2-R1 s’est fait une entorse en fin d’entraînement. Margaux Ory viendra donc avec nous."

David espère avant tout voir ses joueuses s’amuser sur le parquet cinacien. "Depuis plusieurs semaines, j’ai retrouvé mon équipe du deuxième tour de la saison dernière, se réjouit-il. Cet esprit de groupe reste primordial pour moi. Même en R1, on vient pour prendre du plaisir au basket, pour être heureux. Ce sera encore mon message avant Ciney. Sur papier, c’est plus fort que nous, ça jouera le trio de tête, mais on abordera ce derby le couteau entre les dents pour ne rien regretter au bout."