Ciney réagit mais un peu tard

Cartes jaunes: Bonnechère, Stochkov, Bwangombo, Bruckner, Mignon.

Buts: Stochkov (1-0, 24e), Bong (2-0 pen., 32e), C. Evertz (3-0, 49e), Henrotaux (3-1, 62e), Despas (3-2, 75e).

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Kupper, Bonnechère, Bernard, Stoffels, C. Evertz, Bissen, Lo Presti (80e Akdim), Stochkov, Bong (73e Gaillard), Lauffs (63e Piron).

CINEY: Monteleone, Hanneuse (44e Antoine), Henrotaux, Despas, Boujabout, Kersten, Bwangombo, Bruckner, Villano (59e Jadot), Mignon, Pajaziti (59e Claude).

Comme très souvent cette saison, Raeren-Eynatten a pris le jeu à son compte et dominé son adversaire ce dimanche. Après une première heure de jeu de haut vol, les Germanophones menaient 3-0 face à une équipe de Ciney complètement dépassée. "Je pense qu’à ce moment-là, il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain", commente le T1 raerenois Éric Vandebon. "On met trois buts mais on doit au moins en mettre cinq ou six. Et au lieu de ça, Ciney revient avec un but sorti de nulle part." Sur un coup franc balancé dans le rectangle de Raeren, Henrotaux tentait (et réussir) une improbable reprise lobée. Dans la foulée, les Jaune et Noir héritaient à nouveau de possibilités pour inscrire un quatrième but mais c’est bien Ciney qui réduisait encore l’écart via Despas sur corner. "Et là, c’est la panique", explique Vandebon. "Au final, on s’en sort mais on a eu chaud dans le dernier quart d’heure."

À quelques minutes du terme, Nico Jadot frôlait en effet l’égalisation mais Raeren-Eynatten tenait finalement bon et engrangeait donc son premier six sur six de la saison. Pour Ciney, après cinq matchs sans victoire, il sera impératif d’empocher les trois points le week-end prochain contre Huy pour passer l’hiver au chaud dans le ventre mou du classement.