Boudjemaa veut apporter plus

Tantôt titulaire, tantôt sur le banc ou encore tribune, Thomas Boudjemaa vit une première partie de saison contrastée avec Ciney. La semaine passée, le défenseur central s’est mué en milieu défensif lors du nul obtenu face à Habay. Un choix qu’il explique. "Pour cette rencontre, nous avions changé de tactique et nous avons voulu jouer plus défensivement, tout en attendant l’adversaire. Pour l’occasion, j’ai évolué au milieu. J’ai eu un peu de mal à trouver mes marques en première période et j’ai finalement eu peu de ballons à négocier. On verra ce qu’il en est ce dimanche, mais le plus important, c’est ce bon point pris. Il a rendu confiance car selon moi, Habay est une des plus belles équipes de la série avec Rochefort." Désormais, les Cinaciens veulent confirmer. "Le but lors de ce déplacement à Raeren sera de ne pas perdre. Ensuite, il serait bien de s’imposer face à Huy pour enchaîner." Thomas Boudjemaa sait que la tâche ne sera pas simple. "Je n’ai jamais joué contre Raeren, mais il paraît que c’est une belle équipe qui a énormément d’impact physique. C’est un peu ce qui nous fait défaut quand nous devons rencontrer de tels adversaires. il faudra se montrer appliqué. Quant à moi, j’espère jouer. Je sais que mon début de saison est un peu en demi-teinte. J’ai fait quelques bons matchs mais je veux et je dois apporter plus."