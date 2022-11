D2-D3: la licence sinon la P1

Tout club qui évolue en D2 et D3 devra introduire une demande de licence, à l’exception des clubs promus de la division 1 provinciale qui l’obtienne automatiquement pour leur première année à l’étage supérieur. Par contre, les clubs de D2 et D3 qui ne demandent pas la licence ou ne l’obtiennent pas seront rétrogradés en P1 !

Timing

Les clubs évoluant en D2 et D3 ont un délai d’un mois, du 1er février au 28 février, pour introduire leur demande, via e-Kickoff, la plateforme digitale de la Fédération.

Du 1er au 31 mars, le département compétitions de l’ACFF examine ces demandes.

Le 31 mars, le secrétaire général de l’ACFF rend sa décision en première instance.

En avril, en cas de refus, la commission de contrôle peut revoir le dossier, en 2e instance.

Enfin, en avril et en mai, si leur dossier est toujours refusé, les clubs peuvent, en dernier recours, saisir la CBAS (cour belge d’arbitrage pour le sport) en 3e instance.

Critères

Sportifs

Le terrain principal de l’équipe première doit être homologué pour la Nationale (dimension, éclairage) et agrée par la Fédération. Le club doit aussi obtenir et fournir l’accord écrit des autorités locales et du propriétaire du stade dans lequel il souhaite disputer ses rencontres à domicile pour la saison concernée.

L’entraîneur de l’équipe A doit être en possession du diplôme UEFA A et d’une licence valide. Si le T1 suit la formation, c’est son adjoint qui doit posséder le diplôme UEFA A.

Il n’y a pas que l’équipe première concernée par cette règle, mais la post-formation également. Et c’est sans doute le critère le plus astreignant pour la majorité des clubs. À partir de U17 (U19, U21, Réserves D2-D3 ou équipe B), les entraîneurs ont l’obligation de posséder le diplôme UEFA B.

Administratifs

Pour prétendre à la licence, les clubs doivent aussi remplir une série de critères administratifs en envoyant la dernière version des statuts du club parue au Moniteur Belge ainsi que la dernière composition du conseil d’administration. Deux tiers des dirigeants responsables (cartes bleues) sont aussi dans l’obligation d’être des personnes physiques et membres de l’ACFF. Au 31 décembre 2022, il ne faut également aucune dette fédérale.

Fisco-sociaux

Ce troisième critère concerner les attestations ONSS, les impôts, la liste du personnel rémunéré (sportifs et travailleurs), la liste des bénévoles et des volontaires ainsi que la liste des vacataires.