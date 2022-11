Ciney: trois projets pour davantage de places en crèche

La Ville de Ciney a introduit trois dossiers "crèches" dans le cadre du Plan équilibre 2021-2026. En Fédération Wallonie-Bruxelles, des subventions vont être délivrées pour créer 5200 places (Plan Cigogne +5200). "On se montre ambitieux, on espère que les trois seront retenus, a exposé le bourgmestre Frédéric Deville au conseil communal, ce lundi. Il y a un besoin criant de places d’accueil au niveau de Ciney. En introduisant plusieurs dossiers, on se positionne et on pose un geste fort pour attirer l’attention des pouvoirs subsidiant."