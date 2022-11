Ciney: la chapelle de Jannée a trouvé acquéreur

Monsieur Liebens, originaire du village – il vit d’ailleurs toujours dans l’ancien presbytère de Jannée – souhaiterait transformer le bâtiment en bureaux. Celui-ci travaille dans la machinerie liée au secteur du recyclage. "J’ai un lien personnel avec la chapelle. Mon grand-père était parrain de la cloche qu’ils ont achetée avec la baronne dans le temps. Je trouvais ça un peu bête que ça tombe en ruines, ça a un charme. Ce sera chauffé, il y aura de l’électricité.", explique-t-il. Dans ses souvenirs d’enfance, lui reviennent de nombreuses célébrations familiales, communions, mariages et tutti quanti.

La chapelle appartient encore à la Ville de Ciney. La tribune, aile droite du chœur de l’église, est et restera la propriété de la famille de Houte. "Elle sera donc murée", développe Édouard Stephenne, du bureau de notaire. "Ça a été un des freins dans la vente de la chapelle", reconnaît-il.

Affectations (très) restrictives

Construite entre 1887 et 1888, la chapelle n’était plus utilisée pour le culte depuis de nombreuses années. La fabrique d’Église de Pessoux demande alors sa désacralisation. Le 19 octobre 2020, le conseil communal cinacien marque officiellement la désaffectation du lieu avec quelques conditions restrictives. "On ne voulait pas autoriser n’importe quoi, comme une discothèque ou un café", explique Jean-Marc Gaspard, échevin en charge du Patrimoine.

Dans les possibles affectations du lieu, la rénovation en un gîte ou tout autre logement touristique insolite n’apparaît pas. "Ça a fortement réduit le nombre de potentiels acheteurs et par conséquent le prix de vente", partage Édouard Stephenne. "Je concède qu’on a été très restrictifs. Un gîte, on n’y a pas pensé et au conseil personne n’a relevé cette possibilité. Rétrospectivement, je me dis qu’on aurait pu l’indiquer. Si je devais monter une autre opération semblable, je proposerais un plus large éventail d’affectations", développe Jean-Marc Gaspard.

Plus de meubles, sauf un harmonium

Les meubles qui gisaient encore dans la chapelle ont été emportés par la fabrique d’Église de Pessoux, qui a notamment récupéré l’autel. Le service patrimoine de l’évêché a ensuite fait une descente sur les lieux, récupéré puis dispersé les biens qui les intéressaient dans d’autres chapelles ou églises. "Il restait une centaine de chaises. J’ai demandé à la ressourcerie namuroise de venir les chercher", poursuit Jean-Marc Gaspard. Reste, perché sur le jubé, un harmonium, instrument de la famille de l’orgue. "Personne n’en a voulu, même pas le conservatoire", regrette l’échevin. L’outil sera donc tout bonnement cédé à l’acquéreur.

Sans compter les quelques missels, flétris par le temps et l’humidité. La précieuse cloche restera là elle aussi, imperturbable, autre souvenir d’une époque révolue.