Ciney: d'importants subsides pour la mobilité douce

Dans le cadre du Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (PIMACI) 2022-2024, la Commune recevra donc 1 400 000 € de la Région étalés sur quatre ans. Une première t ranche a déjà été perçue. "Ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit ça, c’est plus que notre plan d’investissement communal ! C’est une aubaine avec la crise énergétique actuelle", note l’échevine en charge des Travaux, Anne Pirson.

Au conseil communal de juin, neuf fiches avaient été approuvées. Grâce à cette validation, le projet avait rapidement pu être rentré sur la plateforme wallonne. Ciney est donc l’une des premières communes à être retenue. "Beaucoup de communes n’ont pas rentré d’appel, c’était complexe à monter", appuie Anne Pirson.

Pour le PIWACI déjà, un travail de fond d’analyse des besoins du territoire en termes de mobilité douce avait été fait. La ligne entre Ciney et Leignon mangeant déjà une bonne partie du budget, ce nouveau subside arrive à point nommé. Les travaux entre Ciney et Braibant ont d’ailleurs déjà commencé.

Pistes cyclables et trottoirs

De ces 1 400 000 €, 50% doivent être affectés à l’aménagement cyclable, 20% aux aménagements piétons tandis que les 30% restants sont dédicacés aux aménagements favorisant l’intermodalité. La part communale s’élève à 350 000 €.

Parmi les neuf fiches validées, quatre concernent la création d’une piste de mobilité douce. À savoir: entre la sortie du parc Saint-Roch et l’Institut Saint-Joseph rue Courtejoie à Ciney, Quai de l’Industrie à Ciney encore, entre Sovet et la rue du Mont à Braibant et enfin entre le RAVeL et les établissements Ronveaux à Haljoux. " Relier le RAVeL à la gare de Ciney en toute tranquillité, c’est super-important.

On a un accord avec la Province qui va nous rétrocéder une parcelle traversant la propriété des établissements Ronveaux ", note l’échevine.

S’ajoute à cela l’aménagement d’une piste rue Grande à Chevetogne.

Trois créations de trottoirs sont prévues: rue Verte voie et rue du Cimetière à Ciney, rue de Basy à Corbion.

Enfin, la commune accueillera le tout premier parking vélos sécurisé. "Si on veut faire décoller la mobilité active, il faut les infrastructures. Un vélo électrique ça coûte cher, c’est important pour nous d’offrir des parkings sécurisés", commente enfin Anne Pirson.

Des terrains multisports à Sovet et Pessoux

Par ailleurs, deux dossiers PISQ (Petites Infrastructures sportives de quartier) ont reçu une promesse ferme de subside de la part du ministre des Infrastructures Sportives Adrien Dolimont (MR). Ils concernent Sovet (190 380 €) et Pessoux (87 050 €) qui bénéficieront tous deux en 2023 de terrains multisports, avec quelques subtilités de part et d’autre. Les revêtements des terrains seront en gazon synthétique, et les abords seront sécurisés par des palissades métalliques.

À Sovet, il s’agira d’installer 4 à 6 engins de fitness et des terrains de pétanque. Un espace pique-nique avec fontaine à eau et un verger accolé sont prévus. À Pessoux, une aire de jeux adaptée à tous les âges sera installée avec, aussi, une zone de pique-nique.

Ces villages ont tout particulièrement été choisis car ils disposaient de zones propices au développement d’infrastructures de rue, soit de par leur proximité avec les écoles ou par leur centralité dans le village.