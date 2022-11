Le jeune boucher Mathieu Dodet, 26 ans, originaire de Natoye (tandis que sa compagne est d’Achêne), prendra la succession de l’actuel patron dès le 1er janvier prochain. D’ici là, il se met en route, avec Éric Duterme. Mathieu sera donc le nouveau chef du réputé boudin de Leignon.

Il n’en revient toujours pas de voir à quel rythme on attend, chaque semaine, ce boudin qui cache un secret, dit-on. Que dira-t-il quand il verra la quantité qu’on peut produire en boudins de Noël ?

Mais il n’y a pas que cette charcuterie qui attire, même de très loin, la clientèle. Et quand Mathieu fera déguster sa propre recette de tête de veau, ce sera un argument en plus qui ira rejoindre ceux d’Éric, le Pondrômois, qui en a créé pas mal, au long de sa présence au village. Le boucher au large sourire et sa gentille épouse vont pouvoir prendre un repos bien mérité.

Mathieu Dodet, lui, a appris le métier de boucher-charcutier, pendant trois ans, à l’Ifapme de Dinant, avec MM. Wairy et Spreutels. Pendant cinq ans, il a travaillé dans deux boucheries artisanales de la région.

Quand il a appris que la boucherie de Leignon était à remettre, il a saisi la balle au bond. "La boucherie m’a toujours plu et, ici, à Leignon, je vais ajouter un département traiteur."

Pour l’heure, il travaille en duo avec Éric. Il a déjà promis de garder le personnel et les mêmes fournisseurs. Le PQArdenne (ou Porc de qualité Ardenne), produit par des éleveurs désireux de produire de la viande de porc dans des élevages de taille familiale et dans le respect du bien-être animal) sera toujours au programme, comme la viande de qualité, qu’elle soit limousine ou Blanc Bleu flanqué du nouveau label Pré de chez nous, pour concilier viande savoureuse, production locale, bien-être animal et réduction de son empreinte carbone.

À l’époque actuelle, voilà un jeune artisan qui ose. Ce n’est pas si courant…