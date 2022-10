Ciney sur le fil pour son premier déplacement

CINEY: C. Beguin 7 (1x3), Kurbali, O. Beguin 8 (1x3), Simon, Lichtherte, Bouqué 8 (1x3), Legros 15, Dachelet 6, Cappelle 4 (1x3), Royen 2, Laloux 7 (1x3), Materne 4.

Pour son premier déplacement de la saison, Ciney a ramené un nouveau succès sur le fil. Pour résumer, un chassé-croisé perdure toute la rencontre. À une minute du terme, une bombe d’Odile Beguin offre l’avantage aux Cinaciennes, avant que ces dernières n’assurent en défense. "On a répondu présent défensivement dans les moments importants, confie le coach, Jean-Christophe Beguin. Ce match confirme que nos attaques prennent forme et qu’on garde une certaine constante. Mention spéciale à la prestation 5 étoiles de Legros, des deux côtés du terrain."

Boninne C 52 – Haneffe 68

13-19, 24-17, 8-17, 7-15.

BONINNE: P. Delveaux 6 (1x3), Noël 11, Gilson 17 (1x3), Houthuys, C. Delveaux 5 (1x3), Germiat 4, Gautier, Baijot 3, Virlée, Naveau 6.

Aprèsun premier succès de la saison, Boninne n’est pas parvenu à confirmer. À la suite d’un quart-temps initial dominé par les visiteuses (13-19), les Jaunes trouvent une bonne dynamique offensive pour mener à la pause (37-36). "En deuxième période, Haneffe a décidé de passer en zone, et nous avons buté sur celle-ci, admet la coach, Perrine Drygalski. Ce manque d’adresse a provoqué de la frustration dans nos rangs, qui s’est révélée néfaste dans notre jeu. Quand on est frustré, on a tendance à commettre des erreurs. Mais cette défaite n’est pas grave, nous sommes tombées face à une équipe de haut niveau."