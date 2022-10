Ciney: l'agriculture en circuit fermé dans l’oeil de Lucien, premier prix Terre d'Avenir

Lucien Dawance, fraîchement diplômé de l’École provinciale d’agronomie et des sciences, a 17 ans et une vision future des pratiques agricoles ambitieuse et durable. Dernièrement, le Claviérois a présenté son travail de fin d’étude au Prix Terre d’Avenir 2021-2022 de la Fondation Reine Paola, terminant premier lauréat de la catégorie Fédération Wallonie-Bruxelles. Le concours s’adresse aux élèves de l’enseignement technique, professionnel, artistique, spécialisé et des CEFA et récompense les meilleurs projets qui portent sur l’Environnement, la Terre ou l’Espace. C’était la première fois que l’Epasc participait. En techniques de transition, l’école propose deux débouchés: les sciences agronomiques et les sciences appliquées.