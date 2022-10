Un nouveau centre médical ouvre à Ciney

On trouve au sein de l’établissement des consultations médicales spécialisées en orthopédie (genou, épaule, coude, main, poignet et pédiatrique), ORL, cardiologie, chirurgie esthétique (plastique et reconstructrice), esthétique non chirurgicale et médecine physique. Une hypnothérapeute et un prothésiste-bandagiste font également partie de l’équipe. Dans un prochain temps, celle-ci devrait être complétée par un(e) logopède, un(e) neuropsychologue et un(e) sage-femme.

Des prélèvements sanguins sont possibles, sans rendez-vous, les lundi, mercredi et samedi matin.