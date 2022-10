Cartes jaunes: Alima, Ummels, Toussaint, Villano, Bwangombo.

Buts : Villano (0-1, 4e), Lambrechts (0-2, 39e), Despas (1-2 c.s.c., 45e).

AYWAILLE: Deusings, Adib, Lacroix, Toussaint, Soto Munoz (62e Delcourt), Fondaire, Alima, Famerie, Colson (62e Porcaro), Pianetti (57e Dallemagne), Roland.

CINEY : Monteleone, Bruckner, Boudjemaa, Despas, Boujabout, Otte, Bwangombo (70e Henrotaux), Mignon (79e Audran), Villano (58e Jadot), Antoine (27e Lambrechts), Claude.

"Le dimanche, on n’est pas souvent géniaux", glisse d’entrée David Maucq. Cela n’a pas été le cas cette fois. "Aywaille s’est procuré plusieurs opportunités avant la pause, dont un envoi dévié sur la latte. Ce qui aurait pu nous mettre en danger. Néanmoins, le 1-2, avec ce but contre notre camp juste avant le repos, nous a fait un peu mal et je craignais le quatrième quart d’heure. Je pensais qu’Aywaille allait nous mettre sous pression et que l’on allait vivre l’enfer !"

Et pourtant… Claude loupait deux opportunités de signer le break et Deusings, le gardien aqualien, maintenait les siens à flots à deux autres reprises. "Si Aywaille nous a fait mal sur notre côté droit avant le repos, cela n’a plus été le cas ensuite. Je suis très heureux que l’on ait su bien gérer toute une mi-temps afin de conserver notre avantage et les trois points."

Une envie bien supérieure dans les rangs cinaciens

Des unités permettant aux Cinaciens de reléguer leurs hôtes à trois longueurs. "Le scénario a été idéal pour nous, ce qui nous permet de poursuivre notre petit bonhomme de chemin. On en viendrait presque à croire que l’on aurait vu être proche de la tête du classement si l’on avait mieux géré nos duels face à Givry et Meix."

Ici, au-delà de la bonne gestion, les visiteurs ont pris le dessus sur Aywaille grâce à une envie bien supérieure. "C’est vrai. Comme les deux équipes se ressemblent (envie de faire du jeu et parfois de la nonchalance ou de la suffisance), la différence pouvait se faire sur l’envie."