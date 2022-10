Maintien de la spécialisation en agriculture biologique à la HEPN… pour cette année au moins

"Dire que le manque de succès rencontré par le bachelier de spécialisation en agriculture biologique dispensé par sa haute école (HEPN) à Ciney représente une grosse déception pour la Province de Namur est un euphémisme. Il n’est pas facile de voir un projet dans lequel on s’est investi, dont la pertinence semble indéniable et auquel on croit beaucoup ne pas parvenir à rencontrer le public auquel il est destiné. Et à moins que la tendance ne s’inverse, la formation est, en effet, à terme, menacée. Force est de constater que cette spécialisation mise en place lors de l‘année académique 2015-2016 n’a hélas – et contre toute attente – jamais décollé. En matière d’enseignement, la politique de la Province de Namur a toujours été d’essayer d’anticiper les besoins susceptibles de voir le jour sur le terrain – qu’il s’agisse du tissu économique ou de la société en général, mais aussi de pallier les manques qui pouvaient se faire jour en termes de formations dans les secteurs de compétences et d’expertise qui sont les siens et qui ont assis sa réputation. C’est cette même logique qui a poussé la haute école à donner naissance à cette formation en agriculture biologique – une exclusivité. Les débuts sont difficiles. Sept étudiants seulement la première année. Mais la Province de Namur croit fermement en ce projet, qui, elle en est alors certaine, doit d’abord se faire connaître et démontrer toute sa pertinence… et la haute école fait donc le gros dos. Une fois, deux fois, trois fois… Mais loin de croître et de rencontrer le succès escompté, le nombre d’inscrits reste très faible. "