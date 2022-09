Ciney – Marche: un conducteur perd la vie sur la N4

Pour une raison inconnue, un automobiliste a terminé sa course dans l’arrière d’un camion sur la N4, entre Ciney et Marche-en-Famenne. Malheureusement, les secours de la zone Dinaphi n’ont rien pu faire pour sauver le chauffeur. Un important dispositif est descendu sur le lieu avec une autopompe de Ciney, une autre de Rochefort, un hélicoptère et une ambulance de Marche-en-Famenne.