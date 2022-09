Arbitre: Sakizci.

Cartes jaunes: Dessart, Dehon, Mayanga, Mohimont, Micha, Kersten, Antoine.

Buts: Claude (0-1, 10e), Collard (1-1, 14e), Dehon (2-1, 22e), Otte (2-2, 51e), Jadot (2-3, 65e), Jacquemart (3-3, 75e).

MARLOIE: Jaa, Paquay, Collard, Gaziaux, Micha, Letêcheur (84eTalmas), Mohimont, Dehon, Mayanga (68eDelvaux), Jacquemart, Dessart (79eHébette).

CINEY: Monteleone, Despas, Kersten, Herbiet (30eJadot, 84eBoudjemaa), Otte, Hanneuse, Henroteaux, Antoine, L. Lambrechts, Mignon (37eBruckner), Claude (78ePajaziti).

« Un point à Marloie, ce n’est pas mauvais. Mais nous pouvons regretter de ne pas avoir mieux joué nos contres, lance David. Et d’avoir pris un but quand Marloie n’en touchait plus une. » Très attendu, ce duel aura tenu toutes ses promesses. « Je pense que personne ne s’est ennuyé », glissait Frédéric Jacquemart. Entre deux équipes qui ont une vraie volonté de jouer au foot, Marloie est le premier dangereux. Dessart élimine Hanneuse avant de croiser, mais Monteleone dévie. Après le but sensationnel de Jérôme Claude qui claque une bicyclette, Marloie hausse le ton. Les Marlovanais en font voir de toutes les couleurs à une équipe de Ciney dépassée. Résultat des courses, deux buts pour Marloie (une tête de Collard et un tir de Dehon dévié) et deux changements du côté de Ciney où David Maucq change son fusil d’épaule en repassant à quatre derrière après avoir débuté en 3-5-2. « Je connais Marloie, dit David Maucq. Si tu laisses jouer cette équipe, tu es mort. C’est ce qui s’est passé alors que l’idée était de leur mettre de la pression et de pouvoir trouver l’homme libre. Micha a joué quasiment à mi-terrain toute la première période, mais nous n’avons pas eu l’intelligence d’aller chercher Tom Antoine. »

Excellent en première période, Marloie, où Jacquemart aurait pu corser l’addition sans une bonne sortie de Monteleone, ne pouvait pas continuer sur un tel rythme. Et comme Ciney s’est réveillé en rentrant enfin dans les duels, la physionomie du match a changé. Mené peu après l’heure de jeu sur une tête de Otte puis un tir de Jadot, le groupe de Fred Jacquemart trouvera malgré tout les ressources pour égaliser par le fils du coach, d’une tête au ras du poteau. Les quinze dernières minutes sont partagées. Sur phases arrêtées, Marloie se montre dangereux, tandis que dans l’autre sens, un centre-tir du remuant Lambrechts termine sur le toit du but. Chaque équipe se contentera finalement du point.