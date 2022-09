Ciney: une reprise énergétique en vue de faire des économies

Les élus ont déclaré avoir pris contact avec Ores pour dégager des pistes de solutions. "Au niveau du développement du led à Ciney, une démarche a été entamée en 2019, programmée sur 10 ans, pour remplacer 1656 poteaux lumineux sur la commune", a répondu Gaëtan Gérard, échevin des Finances.

Rien qu’à Ciney, il y en a 700. Ce remplacement concerne uniquement les routes communales. Achêne, Conneux, Serinchamps et Ciney en bénéficient déjà. Suivront les villages de Sovet, Leignon, Haversin Chevetogne et Pessoux. "C’est une technologie avancée qui renvoie une certaine intensité lumineuse selon l’obscurité du moment.", épingle l’échevin, ajoutant que le retour sur investissement sera très rapide.

Les féeries du parc et son grand déploiement de jeux de lumière sont également dans le collimateur de l’opposition. "Les éclairages de fin d’année devront aussi être réfléchis. J’invite le collège à s’en saisir.", a souligné François Bouchat (Écolo).

Les bâtiments communaux

En attendant les conseils demandés auprès d’Ores, le collège a réfléchi à des pistes de solutions. À commencer par des économies sur le chauffage.

Il s’agira dans un premier temps de revoir à la baisse la température générale des bureaux en la maintenant à 19 °C et de couper le chauffage à 16h plutôt que 17h puisque la majorité des agents partent à ce moment-là. Pour l’éclairage, "au service travaux, ils disent avoir trop de tubes, on prévoit donc la possibilité d’en enlever 1 sur 3", partage Laurence Daffe, échevine de l’Énergie. Selon Frédéric Botin, il est aussi nécessaire de sensibiliser le personnel communal, le CPAS et les écoles à l’extinction des appareils informatiques la nuit plutôt qu’à leur mise en veille.

Une prise de contact avec les commerçants et les acteurs de l’Horeca cinaciens sera amorcée concernant l’air conditionné et les lumières des vitrines la nuit. Enfin, la semaine du 3 octobre sera placée sous le signe de la sensibilisation pour les écoles et le citoyen, dans la lignée du week-end de l’obscurité.

Éolien: stop à l’envahisseur

Autre point: en juin, un permis unique pour l’installation de 3 éoliennes rue basse à Sovet, proche de la E411, avait été délivré par la Région wallonne à la société Eoly Energy. Le collège a demandé ce lundi aux conseillers de bien vouloir ratifier son recours en annulation au Conseil d’État. "À Sovet, il n’y a plus moyen d’avoir une vue dégagée, il y en a partout, partout, partout. On attend une position claire de la part de la Wallonie sur cette question.", annonce le bourgmestre Frédéric Deville. "On appelle à la modération, même si on croit en l’éolien. On ne va pas résoudre les problèmes liés à l’énergie avec l’éolien et le photovoltaïque seulement.", complète Guy Milcamps, chargé de l’Aménagement du Territoire.

Écolo a voté contre cette demande de ratification, marquant sa volonté de soutenir l’autonomie énergétique locale au vu du présent contexte géopolitique. François Bouchat a pointé les améliorations apportées au projet: 3 éoliennes plutôt que les 4 prévues au départ, réduction de la hauteur de 180 m à 150 m et bridage au printemps pour les chauves-souris puisque l’installation se situe à proximité d’un bois. "On ne veut pas défendre tous les projets, mais celui-là oui", résume-t-il.