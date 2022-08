Ciney : deux générations réunies dans un même stage

En tous, treize duos ont été composés, avec des petits-enfants âgés de cinq à douze ans.

Dans cet atelier, on fabrique une moustiquaire en chutes de tissus et vieux boutons, Elise n’hésite pas à faire intervenir Arthur."Mesure un peu combien j’ai déjà cousu, toi qui aimes compter",lui dit-elle tandis qu’elle continue de crocheter."Ça se mesure comment tu penses? En litres? En mètres?".

"Ce qui est riche, c’est qu’ils voient leurs grands-parents d’un œil différent", expose Christophe Challe, coordinateur du stage du Centre Culturel.

Un autre rythme

Au cours de ces cinq ours expérimentaux, une petite dizaine d’activités culturelles et créatives ont été organisées. La semaine a débuté avec une animation des Jeunesses musicales de Namur. Mardi, ils ont tous embarqué dans le bus pour le domaine de Chevetogne. Mercredi matin, c’était informatique avec l’Espace public numérique de Ciney. Après-midi, le rendez-vous était donné à la maison citoyenne pour une activité Repair Café. Jeudi, c’était initiation à la langue wallonne et jeux de sociétés à la ludothèque. Vendredi, tous ont cuisiné le goûter final.

"Ça a tout de suite démarré dans une bonne ambiance", a constaté Christophe Challe. "Les grands-parents ont rapidement fait connaissance entre eux et se partagent les photos qu’ils prennent sur un site commun",

Dans ce stage, la cadence est douce et maîtrisée. Les enfants sont sages et ultra-concentrés. Nul besoin de se presser, l’important c’est de prendre son temps."Ça n’a rien à voir avec les plaines que je fais d’habitude en été", soulève une petite fille. Les pauses ont autant d’importance que les activités en elles-mêmes.

"Je connaissais Francine parce qu’elle tenait un commerce mais je l’avais perdue de vue. On s’est retrouvé ici",expose Jean-Marie."On est gâtés, on a notre pause-café à temps et à heure." Pendant ce temps, les enfants peuvent se tourner vers Jeanne, l’animatrice de référence.

Avec le nouveau calendrier scolaire, les prochains congés pourraient convenir pour l’organisation de nouveaux stages de ce type."Il y aura sans doute des petites améliorations. L’informatique était peut-être trop complexe pour les enfants en bas âge et la visite de Chevetogne moins adaptée aux personnes avec des problèmes de santé. Un grand-parent n’a pas pu participer parce qu’il s’était blessé au genou", renseigne le coordinateur. Mais le bulletin global est excellent. Pour les petits comme pour leurs aînés.