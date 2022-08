En remportant chacun la finale dans leur catégorie, les hommes et les dames de Ciney ont signé un sans-faute, avec huit victoires au compteur."Et cerise sur le gâteau, les deux MVP du tournoi sont également Cinaciens, puisqu’il s’agit de Stéphanie Ernoux et Marvins Wutukidi,lance Jean-Luc Merelle, membre du comité cinacien. La saison commence bien."

Le club avait décidé d’aligner non pas deux, mais trois équipes pour cette Coupe."On avait une équipe chez les messieurs et deux chez les dames,précise Jean-Luc Merelle.Quasi toutes les joueuses de l’équipe fanion du club voulaient participer. L’équipe B a tout de même été jusqu’en huitièmes de finale, éliminée par Pont de Loup."

Il faut dire que le RBC Ciney a complètement adopté la discipline."C’était une volonté du club de participer à cette Coupe, précise le comitard.On trouve que le 3x3 complète bien la saison de cinq contre cinq. Cela permet aux joueurs de gagner en explosivité, et en vitesse, en début de saison. Nous avons d’ailleurs décidé d’organiser des stages de 3x3 durant les vacances de printemps, après la saison de cinq contre cinq. Cela permettra aux joueurs d’avoir une trêve moins longue."

«C’était le grand luxe»

Élue MVP chez les dames, Stéphanie Ernoux était en territoire connu sur la piste indoor de Louvain-la-Neuve."C’est là où j’ai fait mes études,poursuit celle qui a fait éducation physique.La salle est magnifique. Les vestiaires, c’est le grand luxe. Cela change des tournois de 3x3 que l’on joue parfois sur les playground. Cela fait moins mal quand on tombe (rires)."

Elle a pu savourer la victoire finale avec son équipe, composée de Mathilde Bechoux, Anne-Laure Mazuin et Stéphanie Medjo."Même si on avait déjà toutes joué en 3x3, on n’avait pas encore l’habitude de jouer ensemble,détaille la lauréate.Finalement, on s’est bien trouvées sur le terrain. Cela fait toujours plaisir de recevoir le titre de MVP en plus de la victoire finale. C’est marrant, car les hommes de Ciney ont également reçu ce titre. Il y avait une chouette ambiance."

Si les Cinaciennes ont signé un sans-faute, elles ont quand même eu chaud à trois reprises."Huy nous a donné du fil à retordre lors de la phase de poule,précise la Cinacienne.On a eu du mal à décoller, mais on a finalement remporté la victoire. Nous avons aussi eu des difficultés contre Pont de Loup, une équipe qu’on avait d’ailleurs affrontée… la veille en Coupe en cinq contre cinq. Enfin, on a retrouvé Huy en finale. On a été jusqu’en prolongation, où la première équipe à marquer deux points remportait le match. Grâce à une phase imaginée par notre coach, Fannie Vandesteene, Mathilde Bechoux a pu inscrire le panier de la victoire derrière la ligne des trois points."

Prochaine étape: la grande finale, qui aura lieu en avril 2023, dans un lieu encore inconnu.