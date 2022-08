Pajaziti, plus qu’une doublure à Ciney

Le buteur Jérôme Claude ennuyé par un début de pubalgie qu’il traîne depuis la fin de la saison dernière, Ciney a décidé d’assurer ses arrières en transférant Leutrim Pajaziti. L’attaquant passé par Rebecq, Meux, Wavre ou encore Tirlemont était libre depuis son départ de Namur, il y a quelques semaines. " J’avais pas mal d’opportunités, surtout en D2, explique le Jambois.Mais à 29 ans, je cherchais un projet plus stable pour le futur, pas loin de la maison. J’ai joué avec Thibaut(Otte)et Vitto(Villano)à Meux. Avec eux, on compte sur moi pour aussi chapeauter les plus jeunes. La réputation du club est très bonne au niveau de la formation et je me réjouis de pouvoir aider Ciney à grandir en D3."