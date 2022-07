Restaurant fermé pour cause de stupéfiants

Il semble bien qu'on ajoute à cela le fait qu'on y consommait des stupéfiants et, chose plus grave, alors que des serveurs sont mineurs. La décision qui a été prise est lourde: le bourgmestre Frédéric Deville, qui a la sécurité et la santé publique dans ses attributions, a décidé de fermer l'établissement pour une durée de 4 mois, c'est-à-dire jusqu'au 21 novembre prochain et une procédure judiciaire est en cours.