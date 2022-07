La famille s’agrandit à Chevetogne

Quatrième de l’exercice écoulé, Chevetogne aura donc pris part au tour final de l’élite provinciale lors de la première saison disputée entièrement depuis le retour du club cinacien en P1. " La 4e place est une belle place pour Chevetogne, et elle n’a sûrement pas été volée. Mais on aurait pu se mettre à l’abri plus tôt en vue du tour final. Je repense encore souvent au match à Molignée… C’est là-bas qu’on a loupé le coche de la 3etranche. Nous n’étions pas assez concentrés. Déjà avant de partir puisque nous avions oublié nos maillots. Là-bas, on a mené 1-4 avant de se faire remonter à 4-4. "

Vivement le nouveau derby cinacien

Cette saison, les Rouges tenteront aussi de passer plus aisément les aléas que rencontre un club qui ne dispose que d’une seule formation. " Il y a eu deux ou trois matches de fin de saison où nous avons dû bricoler pour avoir des joueurs en suffisance et suffisamment en forme , rappelle Michel. C’est pour éviter de nous retrouver dans cette situation que nous avons plus d’arrivées que de départs dans notre campagne de transferts. " Ces derniers viennent de clubs de la région, et certains ont même déjà côtoyé Michel Godefroid, à l’image de Florian Dubois (Assenois). En ancien habitué de la provinciale luxembourgeoise, le coach des Coccinelles aura trouvé quelques renforts à Nassogne (Kentin Ergot et Mattieu Duterme) et à Aye (Aurélien Evrard). Le noyau chevetognard aura quant à lui fait fonctionner son réseau d’amis pour attirer Loris Simon, d’Anhée, Maxime Devogelaere, de Sorée, et Romain Sevrin, de Haversin. " On aura d’ailleurs droit à un beau derby contre Haversin , se réjouit le coach. J’ai envie de féliciter nos voisins, aussi bien de Haversin que de Sinsin, pour leur beau projet villageois, qu’ils ont tous les deux mené à bien. Je leur souhaite le meilleur à l’avenir… Sauf contre Chevetogne bien entendu (rires)."

Le 23 juillet, les Coccinelles (qui auront repris l’entraînement le mardi 12) organisent un tournoi quadrangulaire amical avec Schaltin, Profondeville et Marloie. Le week-end suivant, elles accueilleront Habay-la-Neuve (D3B ACFF) dans le cadre du premiertour de la Coupe de Belgique.