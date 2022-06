Cette nuit-là, Ciney s’est transformé en far-west, avec rasoir, batte de baseball et fusil, mais la loi du silence a triomphé

Les faits ne datent pas d’hier et le tribunal en a tenu compte dans l’unique peine prononcée. Ils remontent au nouvel An 2016, en région cinacienne. Ce jour de St-Sylvestre, Francq s’est invité au domicile de sa cousine, Sandra, où se trouvaient également deux autres personnes: Mike et Brondon. Une visite surprenante puisqu’un conflit, vieux de plus de 20 ans, oppose Francq aux autres membres de sa famille.