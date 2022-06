Coup de couteau à la sortie du Cocoon à Ciney: la tentative d’assassinat établie

Lorsqu’elle a été touchée, la victime s’apprêtait à monter dans sa voiture. Le coup de couteau lui a perforé un poumon et lui a occasionné un pneumothorax. Elle a dû être hospitalisée en soins intensifs.

L’auteur des faits contestait avoir voulu tuer son opposant ainsi que la préméditation. Son avocat estimait qu’il avait agi sur un coup de colère, sous l’effet de l’alcool.

Pour la partie civile et le parquet de Namur, la violence du coup, la zone visée, le délai écoulé entre la première altercation dans la discothèque et le coup de couteau et l’attitude de fuite des prévenus justifiaient la tentative d’assassinat.