Week-end de contrôles en Condroz-Famenne: des (gros) excès de vitesse, des GSM au volant et 18 retraits de permis

Le samedi 21 mai, sur la grand-route de Rochefort à Chapois-Leignon , de 10h à 13h, sur 411 véhicules contrôlés, 95 étaient en infraction. Six conducteurs étaient dans les conditions du retrait du permis, quatre l’ont finalement subi. Une perception immédiate a eu lieu pour GSM au volant. Perception immédiate, aussi, pour un conducteur néerlandais, soit 238,06 €. La vitesse maximum? 101 km/h dans une zone 50.

À Natoye, chaussée de Huy , de 14h20 à 15h50, hors agglomération, la vitesse maximum constatée était de 82 km/h. Deux perceptions ont eu lieu pour GSM au volant et 6 autres perceptions, immédiates, pour des étrangers, à cause de la vitesse à laquelle ils circulaient.

Retour à Ciney-Leignon, à la rue du Forbot , cette fois. En agglomération, la vitesse maximum constatée, entre 16h05 et 17h35, était de 112 km/h. À signaler, deux retraits de permis de conduire ainsi qu’un PV de défaut d’assurance pour tracteur agricole.

Le dimanche 22 mai, de 10h40 à 12h35, c’est à Bonsin, route d’Ocquier , que les policiers s’étaient donné rendez-vous. Pour? Un retrait du permis de conduire et deux perceptions immédiates pour usage du GSM au volant. Dans cette portion hors agglomération, la vitesse maximum constatée était de 140 km/h.

Dernière étape, à Somme-Leuze, rue de Durbuy , entre 12h40 et 17h30, en agglomération. La vitesse maximum y était de 132 km/h. Il y eut dix retraits de permis et une saisie pour mesure de sûreté, conduite sous déchéance. On a aussi constaté sept retraits de permis motos, deux retraits n’ont pas été interceptés. Trente autres motards ont été verbalisés.

Au total, au cours de ces deux jours de contrôles, 2475 véhicules ont été contrôlés, dont 1421 à Bonsin, et 260 véhicules étaient en infraction. Dix-huit permis ont été retirés.