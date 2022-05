Une dizaine de noms de rues instaurés à Conjoux, relatifs à des morceaux d’histoire

De manière exceptionnelle, précise le bourgmestre, Jean Germain a également fait quelques recherches sur l’entité pour correspondre à son histoire.

De manière assez évidente et pour ne pas que le nom du lieu-dit disparaisse, la "Rue du Vieux Conjoux" semblait assez évidente. La "Rue Gaston Compère" a suivi car l’écrivain était lui-même un Conjoutois. La "Rue du Soldat Napoléonien" rappelle l’histoire du cadavre d’un soldat retrouvé dans un jardin du lieu. Plusieurs noms de rues dédiées au Wallon ont également été retenus et seront affichés avec leur traduction française. Il y a par exemple la "Rue du Ruisseau" (Vôye do Richot) mais encore la "Rue des Chataîgniers" (Vôye dès Gascognîs).

Féminiser les noms de rues, oui mais non

Il était donc demandé aux conseillers communaux, lundi, d’approuver la petite dizaine de dénominations proposée. Le débat fut cependant prolongé entre le bourgmestre Frédéric Deville et la conseillère de l’opposition Valérie Van Heer (Écolo) à propos de la "Rue Réseau Dame Blanche". Et pour cause, la conseillère souhaite féminiser autant que cela se peut les noms des rues cinaciennes, ce qui aurait été possible dans le cas présent.

Pour la petite histoire, on doit le réseau Dame Blanche à la Conjoutoise Thérèse Minette de Tillesse (de Radiguès). Elle mis en place durant la Première Guerre mondiale – avec son mari au château de Conneux – un réseau de résistance aidant les soldats français à s’évader. Durant la Seconde Guerre, elle rejoint un autre réseau nommé "Clarence". Entre les deux conflits, elle reçoit la croix d’officier du British Empire pour services rendus.

Pour Valérie Van Heer, il était donc essentiel de ne pas invisibiliser cette femme remarquable en la camouflant derrière le nom de son réseau. Elle demande alors modification.

Pour le Collège, seulement, l’argument de la longueur et de la complexité orthographique de son nom pose problème, car " pas pratique au quotidien ". Mais il y a un autre couac: appeler une rue "Minette" n’est pas fort approprié. Et semble prêter à rire.

La conseillère n’est pas convaincue. On ne lui donnera pas raison. Maigre consolation, une plaque en l’honneur de Thérèse Minette de Tillesse sera déposée sous le nom de la Rue Réseau Dame Blanche. Écolo s’abstiendra lors du vote, amer.