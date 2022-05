Ciney: 140 colis pour le blocus des étudiants dans le besoin du Bac Agro

À l’initiative du district Lion’s 112D, district couvrant les quatre provinces francophones, les trois clubs Lion’s de Ciney, Dinant et Rochefort, ont pris part à une action visant les étudiants des hautes écoles de la province de Namur. Certains sont dans le besoin, une enquête menée par les services sociaux l’a prouvé. Les clubs ont, dès lors, pensé offrir à ces étudiants des colis de vivres pour la période du blocus, période notamment plus pénible pour faire des courses. Avec le concours d’une grande surface de Ciney, 140 colis ont été confectionnés, à distribuer deux par deux aux étudiants du Bac Agro de Ciney. Cette action signifie-t-elle qu’il y a précarisation au sein du monde étudiant chez nous ? Un coup de téléphone de la présidente aux hautes écoles des provinces de Namur et Luxembourg a démontré qu’un nombre important d’étudiants du supérieur sont en difficulté financière. Cette action a aussi été l’occasion d’un rapprochement des clubs Lion’s de la région. Au nom de la Haute École de la province de Namur, le directeur du Bac Agro a remercié les généreux donateurs et souhaité qu’à l’avenir si les services-clubs avaient d’autres intentions de don pour son école, il pourrait faire quelques suggestions. M. M.