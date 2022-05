Ciney : 178 jeux de société à la location

Karl Terwagne est à l’origine du projet. Il possède une collection de 266 jeux de société à la maison et fait partie d’un club dédié à cette passion. "Je me disais qu’intégrer ça ici marcherait très bien. Quand j’ai gagné le budget, avec le soutien des bibliothécaires, nous avons fait un appel d’offres. La société cinacienne Ludimax a remporté le marché. Ce sont eux qui nous ont fourni tous les jeux" , explique-t-il avec beaucoup de satisfaction.

Grande affluence

Pour ce mercredi inaugural, une quinzaine de tables furent installées dans la salle attenante à la bibliothèque. Sur chacune d’elle, un jeu de société était soigneusement disposé, prêt à l’emploi.

Si les visiteurs se sont faits timides en début d’après-midi, ils sont en revanche arrivés en masse à partir de 14h: des groupes de jeunes, des grands-parents et leurs petits-enfants, la maison des jeunes de Ciney ou encore l’accueil extrascolaire de "L’île aux enfants". " Il y a des jeux pour tous les âges, à partir de 2 ans, puis à partir de 18 ans car certains sont plus graveleux, comme “Blanc Manger Coco”" , développe Lara Monjoie, bibliothécaire. Pendant plusieurs jours précédant l’inauguration, elle prit le temps d’emballer chaque groupe de pions, dés et cartes en tous genres dans des petits sachets en plastique, histoire de veiller à la bonne préservation du matériel.

Le conseil des enfants impliqué

Pour expliquer les règles du jeu aux familles, Karl Terwagne et l’équipe de la bibliothèque ont pu compter sur la motivation des 14 jeunes du conseil communal des enfants. Ils avaient été formés durant quatre après-midi en prévision du vernissage.

"On a dû choisir un ou deux jeux parmi ceux qui étaient déposés sur une table. Moi, j’ai tout de suite flashé sur “Copenhagen”, qui est un peu comme un Tetris, et “Las Vegas”, un jeu de hasard où il faut lancer des dés" , explique Mathias, 11 ans, en 5e primaire à la Providence. "On nous a d’abord expliqué les règles puis on a dû les réexpliquer pour être sûrs qu’on avait bien compris" , poursuit-il.

Debout à côté de sa table, il veille au grain et assiste les nouveaux arrivants. "Vous avez besoin d’une explication?" demande-t-il de temps à autre, sans rechigner à éclaircir plusieurs fois les règles s’il le faut. Se prenant au jeu, il n’hésite pas à donner un coup de main à ses hôtes en leur distribuant les billets de banque.

19 jeux loués

Sur les 178 jeux proposés, 19 sont déjà partis à la location ce mercredi. Ils se divisent en 11 catégories d’âge et sont de styles différents (jeux de coopération, jeux d’ambiance, jeux créatifs, jeux de stratégie.). S’il est possible de jouer dans le calme à la bibliothèque où ils sont entreposés, d’autres temps de jeux seront proposés dans les prochaines semaines, à savoir: le mercredi 18 mai de 13h à 16h30, le vendredi 3 juin de 18h30 à 21h30, le mercredi 15 juin de 13h à 16h30 et le samedi 18 juin de 9h30 à 12h30.