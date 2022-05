Voici l’une des nombreuses poésies que l’auteur cinacien Reynolds Hostin a composé et publié. C’était dans les Cahiers wallons de l’ASBL Lès rèlis namurwès en 1961.

À lire aussi | Namur: Gaston avou Djôsèf èt Françwès, Lagaffe de Franquin arrive en wallon namurois (extraits)

Né en 1911, il s’installe à Ciney avec sa famille en 1919 et décède en 1982. Sa vie durant, il écrira toutes sortes de genres littéraires: des pièces de théâtre, des chansons, des ouvrages philologiques et, bien sûr, de la poésie, dans cette langue fort réprimée à l’époque devenue ô combien précieuse aujourd’hui.

Il contribua notamment au Dictionnaire du parler de Ciney ( Lîve di mots do pârladje di Cîné ) avec la ferme intention de graver dans la roche les mots typiques de sa ville de cœur. Car certains, il le sait, sont amenés à disparaître par l’évanouissement progressif de métiers, us et coutumes. Pour bien comprendre ses poèmes courts et incisifs mais très marrants, il est conseillé d’avoir le fameux dictionnaire sous la main.

Ses chansons furent publiées dans la revue du cercle culturel Cinacien dont il était membre. En 1963, il reçoit d’ailleurs le Grand Prix de la chanson wallonne à Namur pour son texte intitulé Nos-ôtes lès galants .

Honoré dans la simplicité

Le 27 avril 2022, soit 40 ans jour pour jour après la mort de Reynolds Hostin, l’échevin du Patrimoine Jean-Marc Gaspard s’est rendu au n°93 de la rue d’Omalius là où il vécut avec son épouse et ses enfants. Une plaque commémorative y a été installée et inaugurée en présence de la famille de l’auteur et d’autres membres du Collège.

Cette mise à l’honneur entre dans le cadre du souhait de la Ville d’obtenir le label Ma commune dit oyi! Cette reconnaissance vise à promouvoir la pratique de la langue wallonne (mais aussi picarde, gaumaise.) et ainsi sauvegarder le patrimoine culturel de nos communes. D’autres initiatives suivront à Ciney, déjà bien active dans le domaine grâce à son festival annuel du théâtre wallon.