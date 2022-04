La carte ne reste jamais longtemps blanche avec Benoi

S’il continue de souvent rallier la capitale wallonne, notamment pour enseigner à l’académie des Beaux-Arts, l’artiste reste un insaisissable citoyen du monde, de près ou de loin, tangible ou moins.

Chef de file des Urban Sketchers namurois, ces fous de croquis qui se donnent rendez-vous très régulièrement pour immortaliser paysages, architectures ou autres curiosités de nos régions; Benoi Lacroix a carte blanche depuis le 23 avril, au centre culturel de Ciney.

Après y avoir proposé un stage aux 11-15 ans pour entrer " d’un bond " dans la bande dessinée, au début des vacances de printemps, Benoi Lacroix profite de son exposition pour montrer quelques-unes de ses facettes et son univers foisonnant, explorant nos contrées plus vraies que nature ou extrapolées.

Dans l’art de Benoi, la bande dessinée croise l’illustration, les collages, les carnets de voyage et les croquis plus ou moins poussés, toujours sur le vif, avec l’œil pour saisir les détails que tout le monde ne voit pas. Entre interprétation, impression et expression. Sans oublier les 4 imaginariums, fresques surpeuplées d’êtres humains ou légendaires, à colorier ou pas.

La part belle sera faite à la bande dessinée. Les Éditions du Tiroir lui ont remis le pied à l’étrier en rééditant ses histoires courtes, noires parfois, des années 80 et 90, et Benoi ne s’arrête pas en si bon chemin. Il prépare pour janvier 2023, un roman graphique, Mourir en Laponie . " Monsieur Maurice est envoyé en Finlande pour résoudre un mystère. C’est le premier voyage hors de Belgique, et aussi loin de sa mère, pour ce vieux garçon doué de télépathie. " Un voyage mystique aux frontières des mondes, entre peinture et dessin aussi, qui pourrait déboucher sur une série. Des extraits et recherches, ainsi qu’une vitrine mettant en lumière les sources d’inspiration (objets, des photos, des livres), permettront de mieux cerner ce nouveau projet.

Place Roi Baudouin 1 à Ciney. Entrée gratuite. Du lu au ve de 9h à 17h, le sa de 9h30 à 12h30. Le 25/05 jusqu’à 20 et le jeudi de l’Ascension de 14h à 17h. Benoi sera présent le di 8/05 de 14h à 17h.

Le dimanche 15/05 en matinée, atelier pratique «Urban Sketching en Condroz»

Infos et inscriptions au 083 21 65 65