Les 5 grands feux de Ciney mieux coordonnés en 2023: "Voir qui les fait tous, ça peut être sympa"

" Ça faisait longtemps qu’on n’avait plus eu de grands feux et nous en sommes ravis , débute-t-il la réunion. Nous souhaiterions vous proposer de nous mettre d’accord sur les dates car cette année tout était réparti sur deux week-ends. " La difficulté de l’exercice fut alors de ne pas empiéter sur les événements des communes avoisinantes.

Par exemple, les habitants de Sinsin (Somme-Leuze) sont très friands du grand feu d’Haversin et vice-versa. Pas question donc de festoyer le même jour chacun de son côté.

Achêne, qui organise son traditionnel événement le 3eweek-end de février souhaite garder cette date, tout comme Pessoux aime organiser ses activités le 1erweek-end de mars. À Sovet, les jeunes du comité pensent aux examens et aux vacances de Carnaval qui changeront dès la rentrée de septembre pour durer deux semaines. Les festivités devraient donc se dérouler comme suit: Achêne le 18/02, Sovet le 25/02, Pessoux le 04/03, Haversin le 11/03 et Serinchamps le 18/03. Tous se sont également mis d’accord pour allumer le bûcher à 20h.

5 bons à pointer

En termes d’attractivité, la Ville souhaiterait prendre en charge la réalisation et la distribution de flyers reprenant les dates des 5 grands feux, d’en informer les Cinaciens via le bulletin mensuel Les Meugleries et la page Facebook ainsi qu’en réalisant des bâches publicitaires à disposer dans l’entité.

Sur le flyer, 5 bons à valoir, une fois poinçonnés, permettront aux participants de remporter des boissons gratuites dans chaque événement. " Voir qui fait les 5 grands feux, ça peut être sympa ", accorde volontiers une membre du comité d’Achêne. Mais chaque village n’a pas la même envergure et Serinchamps, qui a pour habitude d’organiser une petite fête familiale, reverra sans doute en partie son organisation.

Enfin, concernant le ramassage des branches et sapins morts, Frédéric Deville rappelle que les villages qui en font la demande pourront récupérer les sapins ramassés par les ouvriers communaux aux alentours du 10 janvier, toujours dans cette optique d’une meilleure coordination. Y a plus qu’à.