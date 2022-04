«Si mon grand-père avait joué à bord du Titanic, je ne serais pas là…» (vidéos)

En 1912, son grand-père Édouard Bastin avait été sollicité pour jouer au sein de l’orchestre du transatlantique britannique.

" À l’époque, “parrain” jouait de la flûte traversière et du piano. On lui avait demandé s’il pouvait aller jouer à bord du Titanic ", raconte Claire, qui tient cette histoire rocambolesque de sa maman. " Mais son père, Jules, avait refusé ", poursuit Alain Denis, l’époux de Claire qui, dans les années 60, était élève de François Bastin, le fils d’Édouard et papa de Claire… qu’il ne connaissait pas encore. Un professeur de violoncelle avec qui il entretenait une relation d’amitié.

" Ils étaient copains comme cochons , c’était un peu son père spirituel ", se souvient Claire qui est finalement tombée sous le charme du jeune musicien de 7 ans son cadet. Par la suite, celui-ci enseignera aussi la musique (Alain a donné cours de violoncelle et de musique de chambre dans divers conservatoires dont celui de Bruxelles où il a fait ses études et terminé sa carrière).

" Je connaissais le père avant la fille, s’amuse Alain. J’allais chez eux, indépendamment des cours.Leur maison, c’était un moulin, un véritable café tellement il y avait du passage. À l’époque, pour moi, c’était Monsieur Bastin. J’avais beaucoup de respect pour lui. Ça nous arrivait souvent de discuter, de boire un verre en dehors des cours. Il était très festif, extrêmement gentil, guindailleur. Il avait une capacité de transmission très valorisante qui poussait les gens à se dépasser. Il tournait toujours les choses de manière très positive . Il me racontait souvent des anecdotes.Un jour il m’a dit: je vais te dire quelque chose…"

Et c’est comme ça qu’il a su… " Il m’a raconté que son père, Édouard, suivait des cours de flûte traversière au conservatoire de Bruxelles. Lorsqu’il a été premier prix du conservatoire, un imprésario, un agent de concert, qui assistait aux examens, aux concours, a proposé à Édouard d’aller jouer sur le Titanic. Un orchestre était en train de se composer pour mettre de l’ambiance à bord, jouer de la musique de salon. Il était fort désireux d’y aller. Mais son père a refusé la proposition car il n’avait pas terminé son cursus. Il n’a pas pu y aller. Impossible à l’époque pour Édouard de passer outre l’avis de son p ère ".

Par ouï-dire

L’histoire a traversé les générations. " J’ai entendu parler de ça toute mon enfance ", confie à son tour Jean-François Léonard, fils de Françoise Bastin (sœur de Claire) et arrière-petit-fils d’Édouard. Et Alain d’ajouter: " Nous n’avons aucune preuve écrite de cette propo sition étant donné qu’elle était orale et qu’il l’a reçue l orsqu’il était sur le point de terminer ses études à Bruxelles .C’est une histoire qui s’est transmise au sein de la famille par ouï-dire ."

Une anecdote déconcertante pour sa descendance. " C’est étrange de réaliser que si mon grand-père avait réussi à y aller, je ne serais pas là et le reste de la famille non plus! ", lâche Claire, qui a hérité de la nature communicative de son papa.

La remontée à la surface de tous ces souvenirs, cette plongée dans les archives de ses parents et grands-parents, fait jaillir en elle beaucoup d’émotion.

Alain Denis aussi a été marqué par cette confidence de son beau-père à propos du Titanic. " Son papa, finalement, lui a sauvé la vie. C’est impressionnant de se rendre compte à quel point les destins sont liés à des événements extérieurs. Tout plein de choses ne seraient pas arrivées s’il était monté à bord. Tout se dessine sur tellement peu de choses… L’aboutissement ici est quelque part heureux."