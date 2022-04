Ciney: trahis par un feu arrière défectueux; dans le coffre, tout le butin, et une arme dans le soutien-gorge

Sur les cinq prévenus, seule la dame assume les actes qu’elle dit regretter amèrement. "J’ai rejoint mon compagnon et ses amis à une fête. Ils m’ont dit vouloir aller en Belgique voir un ami. Ils m’ont demandé d’encoder Ciney sur mon GPS". Elle a obéi tout comme, une fois sur place, elle est allée sonner aux portes pour demander une bouteille d’eau. "Ils me disaient que la voiture surchauffait. J’ai compris mais trop tard."

Face à une porte close, "on" va prendre un tournevis et entrer pour se servir. La dame a pris soin de rassurer un petit chien qui se trouvait à l’intérieur. Et puis, elle est allée aux toilettes. C’est là qu’elle a pris du parfum et du maquillage. Pour le reste, c’est l’omertà. Et les quatre autres prévenus ne sont pas là pour aider à la compréhension du scénario. Tous avaient beaucoup bu et fumé. Certains dormaient. D’autres ne se souviennent plus du vol et n’ont repris conscience qu’à leur interpellation.

La loi du silence

Lors du contrôle routier, on a tout de même retrouvé une arme factice dans le soutien-gorge de la dame. "Un homme me l’a refilée car il pensait qu’on ne me fouillerait pas. " Quant à livrer l’identité de cet homme ou des participants au vol, elle préfère se taire. Le Ministère public rappelle les circonstances qui ont permis l’arrestation des auteurs présumés du vol. La fouille du véhicule a permis de retrouver l’entièreté du butin dans le coffre.

Le Parquet reconnaît que seule la dame, originaire du Nord de la France, comme ses comparses, a collaboré. Il requiert 10 mois de prison. Pour les autres, c’est un an qui est demandé. MeDe Decker, qui défend les intérêts de la seule femme, explique que sa cliente est au plus mal face à ce qui s’est passé. Elle a été victime d’un cambriolage et sait le mal-être que cela peut provoquer chez les victimes. " Elle aurait voulu s’excuser auprès des préjudiciés mais ils ne sont pas là."

Elle sollicite, pour sa cliente, le sursis simple pour ce qui excède la détention préventive. Une peine également demandée pour le client de MeSine. Celui-ci estime qu’ "on ne peut pas adopter une peine plus sévère en fonction de l’attitude du prévenu ". D’autres avocats demandent l’acquittement, faute de preuves. Jugement le 3 mai.