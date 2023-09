Le dossier a débuté après la constitution comme partie civile d’un couple, devant un juge d’instruction. “Les faits se sont produits quelques semaines après qu’ils ont acheté trois chiots pour un montant de 6.100€ dans un élevage, en France”, explique la partie civile.

Le couple est lui-même actif dans l’élevage. À cette époque, ils vendaient des chats. Des Maine Coone. “Trois personnes, un homme et deux femmes, qui affirmaient avoir pris rendez-vous avec eux en vue d’acheter des chats se sont présentés à leur domicile. Mes clients ne s’en souvenaient pas mais ont accepté la visite. Les deux femmes se sont alors précipitées vers les chiots qui se trouvaient dans un chenil pendant que l’homme retenait mon client. Il l’a empoigné et lui a mis un couteau sous la gorge. D’autres personnes sont encore arrivées. Ils étaient au moins six”, poursuit la partie civile.

Parmi ces six personnes, les Bièvrois ont cru reconnaître l’éleveur français chez qui ils avaient acheté les chiots quelques semaines plus tôt. “Madame a ensuite constaté que ce monsieur, avec qui elle était entrée en contact via Facebook, l’avait bloquée. Via le compte d’une amie, elle a pu avoir accès à son profil et ainsi le reconnaître sur photos. Ce monsieur se vantait d’ailleurs, dans plusieurs commentaires, d’avoir mené une opération musclée pour récupérer ces chiots. ”

Le parquet de Namur, qui évoque une “expédition punitive”, requiert 10 mois de prison. “Via une annonce Facebook, monsieur a “fait appel à la tribu” pour “récupérer des chiots en péril. ”

Le jugement sera rendu le 10 octobre.