Bièvre: la Manufacture théâtrale présente "Knock"

Le Dr Knock, tout récemment diplômé, arrive à Saint-Maurice où il va reprendre le cabinet du Dr Parpalaid. Il va y appliquer sa propre approche médicale, selon laquelle "tout malade est un bien portant qui s’ignore" – phrase restée célèbre.

Knock ou le triomphe de la Médecine est une comédie grinçante qui dénonce ouvertement la manipulation et les dérives de la médecine. Écrite par le dramaturge français Jules Romains (1885-1972), elle est jouée pour la première fois à Paris en 1923 à la Comédie des Champs-Élysées. En 2017, elle fait l’objet d’une adaptation cinématographique avec Omar Sy dans le rôle principal.

Quatorze comédiens se donnent la réplique dans ce grand classique du théâtre, sous la direction de Jean-Marc Barthélemy et avec l’acteur Daniel Latour dans le rôle de Knock. Jean-Marc Barthélemy est un metteur en scène et auteur à succès, particulièrement au service de "La Manuf’" et de ses élèves. Daniel Latour est un jeune acteur professionnel habitué des tournages et dont l’apparition récente dans la série Attraction sur TF1 et RTBF a marqué le public.

Depuis 2011, la Manufacture théâtrale donne cours à tous ceux qui le souhaitent, sans limite d’âge, débutants ou confirmés. Cette année, un groupe de quatorze adolescents et adultes, élèves ou anciens élèves de La Manuf, se sont rassemblés pour former une troupe sous la direction de Jean-Marc Barthélemy.

Réservations souhaitées par e-mail à troupe.manuf@gmail.com. Centre culturel de Bièvre, rue de Bouillon, 39/A lamanuf.be