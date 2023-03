Bièvre: le grand feu de la nouvelle jeunesse, ce samedi

L’allumage du bûcher et de la sorcière réalisée par l’école maternelle de Bièvre est prévu à 21 h, près du terrain de football du RSFC Bièvre, rue de Bellefontaine). Il y aura de quoi se restaurer sur place (crêpes et pains saucisses) et se désaltérer (vin chaud et chocolat chaud).

Une soirée sous chapiteau chauffé sera animée dès 22h30 par deux DJ de la région. Soucieuse de l’environnement, la jeunesse a opté pour des gobelets réutilisables.