Bièvre : l’atelier-garage communal est à louer, comme entrepôt

Comme le lieu est libre d’occupation depuis un certain temps déjà, la commune souhaite lui donner une nouvelle destination et le mettre en location comme entrepôt.

Il est situé sur un terrain d’une superficie de 22 ares 46 centiares. Le loyer mensuel minimum est fixé à 1 200 euros, hors charges, et indexable annuellement. La durée du bail est fixée à un an et renouvelable tacitement pour un maximum de trois ans. Les frais d’enregistrement de l’acte seront à charge du futur locataire.

Recrutement de personne

Autre point à l’ordre du jour, lundi, le recrutement de personnel temporaire.

Que ce soit pour les accueillantes extrascolaires ou pour les techniciennes de surface, la commune est souvent confrontée à des problèmes de remplacement en cas de maladie ou d’absence.

Afin d’éviter ces désagréments, le Collège communal a demandé l’autorisation au Conseil communal de procéder à des appels d’offres et engagements de personnel pour des contrats de remplacement de courte durée (trois mois maximum) pour le service Accueil Temps Libre et le service de nettoyage.

La commune souhaite également procéder à l’engagement d’un agent administratif, à mi-temps, à titre contractuel et à durée indéterminée pour le service urbanisme et patrimoine et à la constitution d’une réserve d’engagement de 3 ans, prolongeable d’un an.