Bièvre : le budget 2023 bouclé sans toucher aux taxes

Au niveau des recettes de transfert, on note également quelques bonnes nouvelles: subsides APE et groupes cibles (+ 73 300 €), fonds des communes (+ 199 000 €), taxe séjours (+ 100 000€), additionnels au précompte immobilier (+116 000 €), taxe additionnelle à l’IPP (+ 195 000 €) et subside de fonctionnement de l’enseignement (+ 12 000€). "Les pouvoirs subsidiants nous ont donné une poire pour la soif ! Sans cela, nous allions droit dans le mur !", a dit l’échevin des finances.

Au niveau des dépenses, les principales fluctuations concernent le coût du personnel (+ 3%), les frais de chauffage, d’électricité et de carburants (+ 193 000€) et une multitude de fluctuations en frais de fonctionnement.

En ce qui concerne les dépenses de transferts, on enregistre quelques augmentations: Maison du Tourisme du Pays de Bouillon (+ 15 000€), Centre culturel (+ 21 700 €), Régie communale autonome (+ 30 000 €), immondices (+ 10 000€).

Une dette importante

La part communale allouée au CPAS est en diminution de 40 000 €. Aucune modification n’est prévue pour la zone de secours Dinaphi, ni pour la zone de police ni pour les fabriques d’église.

La dette représente 12,15 % des dépenses du budget propre. "Malgré un pourcentage raisonnable, l’augmentation de la dette est énorme puisque l’on dépasse pour la première fois le million d’euros ! Les emprunts de 2021 (3,5 millions€) vont peser en totalité en 2023. Heureusement, d’ici 2027, il y a environ 200 000€ d’emprunts qui se terminent. Les emprunts réalisés en 2022 se situeront entre 1 et 1,5 million d’euros ", dit encore Thierry Léonet. Un prélèvement de 120 000€ alimentera le fonds de réserve extraordinaire et un boni global ordinaire de 16 587 € est prévu.

À l’extraordinaire, le total des dépenses s’élève à 2,3 millions€. Parmi les investissements prévus, on peut citer la création d’un trottoir entre le lieu-dit Les Misères et la gare de Graide (700 000€), la réfection des rues de la Volette, de la Violette et de la Gare à Graide (685 000€), des travaux de voiries (450 000€), les travaux d’aménagement du cœur de village à Naomé (266 000€), des travaux de toiture et de bardage à l’église de Petit-Fays (145 000€), des travaux de plantationset de regarnissagesdans les bois (112 000 €).