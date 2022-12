Bièvre : le marché de Noël, c'est ce vendredi

Le marché de Noël de Bièvre se déroulera ce vendredi 16 décembre de 15 à 23 h dans le parc communal. Dans les chalets: produits de bouche, décoration de saison, idées cadeaux et objets artisanaux. Des animations sont également au programme, avec des jongleurs de feu et le concert de l’ensemble vocal Oxie’s, à 20 h 15. Un espace-garderie gratuit est prévu de 15 à 19h pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Un goûter, des ateliers de Noël et un spectacle avec des jongleurs de lumière sont ici au programme.