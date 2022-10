L’identité des deux victimes est connue. Il s’agit de Christian Lambot, né en 1959 et résidant à Petit-Fays (Bièvre) et d’Anne Dumont, née en 1958 et provenant d’Érezée.

Les faits se sont déroulés vers 18 h 30 dimanche à Bertrix, rue de la Flèche, près de la station-service Shell Express, lorsqu’un véhicule, qui voulait tourner, est entré en collision avec une moto venant en sens contraire et sur laquelle se trouvaient les victimes.